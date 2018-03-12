ريكياردو يحرز المركز الاول للمرة الاولى في مسيرته

وهي المرة الاولى الذي يحرز فيها ريكياردو (24 عاما) المركز الاول، وانهى بذلك هيمنة مرسيدس التي فاز سائقاها الالماني نيكو روزبرغ والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 2008، في المراحل الست الاولى منها 5 ثنائيات متتالية.وقطع ريكياردو مسافة المؤلف من 70 لفة والبالغة 270ر305 كلم بزمن 830ر12ر39ر1 ساعة بمعدل سرعة وسطي 613ر184 كلم/ساعة.

وتقدم ريكياردو الذي حل محل مواطنه مارك ويبر مع ريد بول، على روزبرغ وعلى الالماني الاخر سيباستيان فيتل، زميله في فريق ريد بول وبطل العالم في المواسم الاربعة الماضية، واكمل البريطاني جنسون باتون (ماكلارين)، بطل العالم 2009، والالماني نيكو هولكنبرغ (فورس اينديا) المراكز الخمسة الاولى.

وحل سائقا فيراري الاسباني فرناندو الونسو بطل العالم عامي 2005 و2006، والفنلندي كيمي رايكونن بطل عام 2007 في المركزين السادس والعاشير على التوالي.

من جانبه، عزز روزبرغ موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 140 نقطة موسعا الفارق الى 22 نقطة بينه وبين مطارده المباشر هاميلتون الذي كان اكبر الخاسرين في هذه المرحلة على غرار ما حصل له في جائزة استراليا الكبرى، المرحلة الاولى من البطولة، حيث خرج خالي الوفاض.

وتوج روزبرغ في استراليا، وقطع هاميلتون عليه الطريق في 4 مراحل متتالية، قبل ان يعود من جديد في جائزة موناكو الكبرى.

وانتهى السباق تحت نظام الرايات الصفراء بعد حادث هائل تعرض له البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) دون ان تلحق بسائق فيراري السابق اي اضرار والذي خاض حتى وقوع هذا الحادث سباقا رائعا للغاية.

وبدأ السباق باصطدام في اللفة الاولى بين سائقي فريق ماروسيا الفرنسي جيل بيانكي والبريطاني ماكس شيلتون فاستدعيت على الفور سيارة الامان ولم تخرج من الحلبة الا بعد انتهاء اللفة السادسة.



- ترتيب العشرة الاوائل:

1- الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 830ر12ر39ر1 ساعة

2- الالماني نيكو روزبرغ (مرسيدس) بفارق 239ر4 ثوان

3- الالماني سيباستيان فيتل (ريد بول) بفارق 247ر5 ث

4- البريطاني جنسون باتون (ماكلارين) بفارق 755ر11 ث

5- الالماني نيكو هولكنبرغ (فورس اينديا) بفارق 843ر12 ث

6- الاسباني فرناندو الونسو (فيراري) بفارق 869ر14 ث

7- الفنلندي فالتيري بوتاس (وليامس) بفارق 578ر23 ث

8- الفرنسي جان اريك فرنيي (تورو روسو) بفارق 026ر28 ث

9- الدنماركي كيفن ماغنوسن (ماكلارين) بفارق 254ر29 ث

10- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) بفارق 678ر53 ث



- ترتيب بطولة السائقين:

1- روزبرغ 140 نقطة

2- هاميلتون 118

3- ريكياردو 79

4- الونسو 69

5- فيتل 60

6- هولكنبرغ 57

7- باتون 43

8- الفنلندي فالتيري بوتاس 40

9- الدنماركي كيفن ماغنوسن 23

10- المكسيكي سيرخيو بيريز 20



- ترتيب بطولة الصانعين:

1- مرسيدس 258 نقطة

2- ريد بول 139

3- فيراري 87

4- فورس اينديا 77

5- ماكلارين 66

6- وليامس 58

7- تورو روسو 12

8- لوتوس 8

9- ماروسيا 2

