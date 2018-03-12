ايران تستعد للمونديال بالفوز على ترينيداد و توباجو

وافتتح احسان حاج صفي التسجيل لايران قبل نهاية الشوط الأول ثم ضاعف رضا قوجان نجاد تقدم الفريق بعد مرور تسع دقائق من زمن الشوط الثاني.وأقيم اللقاء في ملعب تدريبي تستعد فيه ايران لمبارياتها في

المجموعة السادسة بداية من مواجهة نيجيريا يوم 16 يونيو حزيران الجاري ثم الارجنتين والبوسنة بعد ذلك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع وضع حاج صافي الكرة في الشباك بعدما فشل دفاع ترينيداد في التعامل مع ركلة ركنية نفذها اشكان ديجاكه من ناحية اليمين.وبعد مرور تس دقائق من زمن الشوط الثاني حصلت ايران على ركلة جزاء بعد عرقلة ديجاكه عن طريق جاستن هويت لكن جواد نكونام أهدرها بعدما تصدى الحارس جان ميشيل وليامز لمحاولته.لكن بعد ثلاث دقائق أحرز قوجان نجاد الهدف الثاني لايران من مدى قريب بعد هجمة مرتدة لتزداد ثقة الفريق قبل كأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في البرازيل.

وستشارك ايران في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2006 وتعادلت بدون أهداف مع روسيا البيضاء والجبل الأسود وبنتيجة 1-1 مع انجولا في مباريات ودية لها في النمسا قبل الحضور الى البرازيل.وتلعب ايران في المجموعة السادسة بكأس اعالم الى جانب الارجنتين والبوسنة ونيجيريا.

