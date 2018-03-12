يد الارهاب تخلف 161 ضحية في شمال بغداد

وافادت حصيلة سابقة عن مقتل 15 وجرح 115 في الهجوم ذاته.

وقال قائمقام طوزخرماتو شلال عبدول "قتل 21 شخصا بينهم اربعة من الشرطة واصيب 140 بجروح في انفجار عبوة ناسفة تبعه تفجير لشاحنة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة" في وسط القضاء الواقع على بعد نحو 175 كلم شمال بغداد.

واضاف ان الهجوم وقع قرب مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، مشيرا الى ان التفجيرين اديا الى "اضرار كبيرة".

واكدت الطبيب صباح محمد امين مدير عام صحة محافظة كركوك تلقي مستشفيات كركوك عدد كبير من الضحايا اغلبهم من المدنيين، مشيرا الى ان "بعض الجرحى في حالة حرجة".

وتعرض قضاء طوزخورماتو الذي تسكنه غالبية تركمانية ويقع في محافظة صلاح الدين، خلال الفترة القصيرة الماضية الى هجمات متكررة.

وفي هجوم اخر، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة "قتل جنديان واصيب خمسة بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منتصف النهار حاجز تفتيش للجيش في ناحية كنعان" الى الجنوب من بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).

واكد الطبيب رائد نعيم في مستشفى بعقوبة حصيلة الضحايا.

في بغداد، قتل موظف يعمل في وزارة النقل بانفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في منطقة المنصور، وسط بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وقتل شخص في هجوم مسلح قرب منزله في منطقة البياع، غرب بغداد، وفقا للمصادر.

