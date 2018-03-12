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تعرف على قواعد اساسية لمواجهة سرقة الهوية على الإنترنت

تعرف على قواعد اساسية لمواجهة سرقة الهوية على الإنترنت
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قدمت شركة "جيمالتو" العالمية المتخصصة في الأمن الرقمي، 10 قواعد أساسية للبقاء في مأمن من سرقة الهوية على الإنترنت. وتالياً القواعد وشرحها:

1- ثقف نفسك حول كيفية حدوث سرقة الهوية على الإنترنت

تشهد الجريمة الإلكترونية ازديادا من حيث تعقيدها وتكرارها، لذلك عليك أن تكون مبادرا إلى الحصول على المعرفة حول سرقة الهوية على الإنترنت ومعرفة كيفية الوقاية منها.

2- استخدام طرق قوية للتحقق من الهوية

عليك أن تستبق المتسللين من خلال استخدام منهجية أمنية متعددة الطبقات، وتعتبر المصادقة الثنائية أفضل أداة لإثبات الهوية وذلك من خلال الجمع بين شيء معروف لديك مع شيء آخر أنت تعرفه، وهما اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور المعدة لمرة واحدة، مما يضمن عدم استخدام مزيج اسم المستخدم/ كلمة المرور لمرة ثانية.

3- الخصوصية والثقة

لا تقم بإعطاء معلوماتك الشخصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني وعبر الإنترنت ما لم تكن واثقا من الشخص الذي تتعامل معه، فهناك ازدياد في طرق الاحتيال الاجتماعي.

4- استخدم جهاز أمن رقمي ذكيا خاصا ببطاقات الدفع أم التعامل البنكي عبر الإنترنت

تمتلك الأجهزة الذكية الخاصة بالبطاقات إمكانيات تحقق قوية، مثل مؤشرات مفتاح الشخصية "PKI"، مما يمنح الجهاز خدمات تشتمل على التشفير والتوقيع الرقمي وإصدار الرمز الخاص ويجعله يتمتع بقوة تضمن تأمين كافة المعاملات البنكية عبر الإنترنت للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات.

5- تأمين أجهزتك من الناحية المادية

يمكن أن تؤدي سرقة جهاز واحد إلى الدخول إلى بيانات وسجلات حساسة، ويجب إبلاغ البنك عن أي جهاز مفقود أو مسروق وحجبه عن الخدمة.

6- ادرس إمكانية إغلاق أو تجميد الائتمان

قد يحد هذا الأمر من قدرتك على الاقتراض، حيث يتوجب عليك إلغاء الإغلاق، ولكنه يمنع الناس من فتح حسابك واستخدام هويتك.

7- راقب تقارير الائتمان الخاصة بك

قم بالحصول على التقرير الشهري للائتمان، أو احصل على تقرير الائتمان السنوي الخاص بك، وعند التسوق عبر الإنترنت تأكد من عدم تخزين تفاصيل بطاقة الائتمان على الإنترنت.

8- تجنب المشاركة غير القانونية لملفات الموسيقى والأفلام عبر الإنترنت

هنالك مخاطرة كبيرة من احتمالية تعرض جهازك لبرمجيات خبيثة، من خلال تحميل الموسيقى والأفلام وغيرها، وعليك أن تتعامل مع مواقع موثوقة فقط طوال الوقت.

9- احم جهازك

استخدم إحدى برمجيات المراقبة للتأكد من عمل الحماية لجهازك ضد الفيروسات وبرامج التجسس والبرمجيات الخبيثة.

10- ادخل دائما عبر الروابط المباشرة

غالباً لا تتواصل البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها عبر البريد الإلكتروني، لذلك عليك ألا تضغط على الروابط الموجودة في الرسائل الإلكترونية المرسلة إليك، بل قم بالدخول عبر الروابط المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والتجار والوسطاء عبر الإنترنت.

 

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