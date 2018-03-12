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محطم فوانيس الكعبة يكسر اصفاده الحديدية بالسجن!

محطم فوانيس الكعبة يكسر اصفاده الحديدية بالسجن!
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تمكن محطم فوانيس حجر إسماعيل من كسر الأصفاد الحديدية «الكلبشات» أثناء احتجازه أمس الأول حسب صحيفة البيان الاماراتية.

وأفصح النيجيري الذي يبلغ من العمر 24 عاما في محاضر التحقيقات في دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام أنه توجه إلى الحرم المكي بعد خلاف نشب بينه وبين أسرته التي تسكن في حي المنصور ما دفعه للتوجه بسيارته إلى الحرم للصلاة والدعاء.

وقالت مصادر خاصة وفقا لصحيفة «مكة» إن المعتدي قال «صليت ركعتين في حجر سيدنا إسماعيل بعدها مر بجواري مسن وامرأه دفعتني مما آثار استفزازي إلا أنه بعد ذلك بدقائق شممت رائحة زكية أدت لحالة هيجان لي»، مؤكدا أنه لولا حنكة رجال الأمن وعددهم 8 رجال وتمكنهم من السيطرة على يده اليسرى التي حطم بها فوانيس الحرم لما استطاع أحد القبض عليه؛ حيث قال إن تلك الحالة تأتيه بين الفينة والأخرى.

واوضح المصدر أن رجال الأمن تنازلوا عما حل بهم من إصابات نظرا لحالة المعتدي المرضية كما أن المعتدي تنازل عما لحق به من إصابات في حين عُرض على محققي هيئة التحقيق والادعاء العام بعد خضوعه للكشف الطبي في مستشفى الصحة النفسية التابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر وأعطي الأدوية المهدئة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يُرحل المقبوض عليه بعد انتهاء التحقيقات وإغلاق ملف القضية.

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