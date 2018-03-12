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القرضاوي يسخر من أحكام الإعدام بحق علماء في مصر

القرضاوي يسخر من أحكام الإعدام بحق علماء في مصر
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي بيانا شديد اللهجة سخر من أحكام الإعدام بحق علماء في مصر حسب صحيفة راي اليوم.

وجاء في البيان حسبما نشر “موقع الشعب” : "فقد تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقلق واستياء بالغين أحكام الإعدام التي أصبحت شبه طبيعية من القضاء المصري في ظل الانقلاب العسكري الحالي ضد المطالبين بحريتهم وحقهم في احترام إرادتهم وإرادة شعب أتى بشرعية جار عليها الانقلاب تماماً حتى طالت أحكام الإعدام علماء مثل الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور جمال عبد الهادي – وغيرهم من العلماء – من الذين لا يختلف على علمهم أحد ولا وطنيتهم ولا تواجدهم في الثورة المصرية – ثورة 25 يناير –  حيث لم يغادروا الميدان أبداً بشهادة الجميع، ما يؤكد أن الانقلاب يستهدف ثورة الشعب المصري ورموز الثورة من العلماء والشباب وغيرهم ممن شاركوا فيها ويدافعون عنها".

واضاف البيان: "أمام تلك الأحكام القضائية الجائرة، فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرى ويؤكد على ما يلي: 

يسجّل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعتراضه وتنديده الكامل على تلك الأحكام بالإعدام في حق علماء الأمة ومنهم أعضاء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويؤكد على السخرية من أحكام بالإعدام في حق علماء بتهم مضحكة مثل قطع طريق وهم علماء وكبار في السن بل إن أحدهم لا يسير إلا بكرسي متحرك، في الوقت الذي تصدر فيه أحكام قضائية بالبراءة لمن قتلوا ولا زالوا يقتلون أبناء الشعب الأحرار، ومن هؤلاء قتلة المصريين في سيارة الترحيلات .

وحذّر الاتحاد العالمي من "استمرار سلطة الانقلاب في سياسة الاعتقالات وتفصيل التهم وتفصيل الأحكام القضائية كذلك وخاصة في حق العلماء والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والدعوية ليس على مستوى مصر وحسب ، بل على مستوى العالم ككل".

وطالب الاتحاد العالمي، "العالم الحر، أو من تبقى من العالم الحر ، بالوقوف مع الشعب المصري المطالب بالحرية واستعادة إرادته المسلوبة على يد قادة ومؤيدي الانقلاب العسكري الحالي في مصر، ويطالب بالتصدي لتلك القرارات والأحكام التعسفية والتي لا علاقة لها بالشرع ولا بالقانون ولا بالعدالة".

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