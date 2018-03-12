منتخب هولندا

تأسيس الإتحاد المحلي: 1889

الانضمام للإتحاد الدولي (فيفا): 1904

الانضمام للإتحاد الأوروبي: 1954

أشهر ألقاب المنتخب: البرتقالي والطواحين

المشاركات في نهائيات كأس العالم: 9

ألقاب عالمية: لا يوجد

ألقاب قارية: 1 (كأس أمم أوروبا 1988)

كانت أفضل مشاركة للمنتخب الهولندي في مونديال 1974 حين وصل النهائي متخطيا في طريقه البرازيل والأرجنتين، قبل أن يخسر أمام الدولة المضيفة ألمانيا الغربية (2-1) في ميونيخ، وفي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ايضا وصل إلى النهائي وخسر فيه أمام إسبانيا بهدف وحيد سجله الماتادور أندرياس إنييستا قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وفيما يلي جدول مبارايات هولندا ضمن المجموعة الثانية:

13 يونيو/حزيران – إسبانيا x هولندا

18 يونيو/حزيران – أستراليا x هولندا

23 يونيو/حزيران – هولندا x تشيلي.