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كاتب تركي: تعاون تركيا وايران سينعكس ايجاباً على المنطقة

الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

اسطنبول (العالم) 09/06/2014 – اكد الكاتب والمحلل السياسي التركي كمال بياتلي ان العلاقات التركية الايرانية لم تكن سيئة ولكنها لم ترتق الى مستوى التعاون الاستراتيجي، مشيراً الى ان القضية السورية هي الوحيدة التي تشكل خلافاً في وجهات النظر بين البلدين.

وقال بياتلي في تصريح خاص لقناة العالم الاثنين، ان القضية السورية هي القضية الوحيدة التي تشكل خلافاً في وجهات النظر بين تركيا وايران، مشيراً الى ان الزيارة يمكن ان تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وكما قال الرئيس روحاني ان لكلا الطرفين الارادة السياسية التي تسهل هذا التعاون.

واضاف الكاتب ان العلاقات التركية الايرانية ستشهد تطوراً ملحوظاً خصوصاً في المجالين الاقتصادي والثقافي، ولكنه استبعد تغييرا في التوجهات السياسية لكلا البلدين في الوقت الحاضر وخصوصاً في الشأن السوري.

واشار الى ان هذه الزيارة ستساهم في تقريب وجهات النظر، ولكنها لن تؤثر على التوجهات السياسية للبلدين حول الشأن السوري "على الاقل في الوقت الحاضر"، رغم تأكيد الجانبين على اهمية حل القضية بالطرق السلمية.

كما قال ان تكاتف وتعاون البلدين سينعكس بشكل ايجابي على جميع قضايا المنطقة، الى جانب ذلك، هناك عدد من دول المنطقة ترغب باحلال السلام والود والوفاق بين الدول، كما ان هناك مشروعا لمد خط جديد لنقل الغاز الى تركمانستان عبر ايران وتركيا الى الاسواق العالمية.

واضاف الكاتب والمحلل السياسي التركي كمال بياتلي ان مشروع مد انبوب الغاز الى تركمنستان عبر ايران وتركيا مهم جداً ويساهم في تحقيق تقارب اكثر بين البلدين.
Swh -06-15-48

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