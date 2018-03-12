العراق:كتل سنية وشيعية ونواب كرد وافقوا على الانضمام لحكومة الأغلبية

وقال العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون ماض في حواراته مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية"، لافتاً الى أن "الائتلاف يركز في حوارته خلال هذه الفترة على تمتين التحالف الوطني".

وأشار العلاق الى أن "عدداً كبيراً من الكتل السياسية اعلنت استعدادها للانضمام لائتلاف دولة القانون"، مؤكداً أن "هناك كتلاً شيعية وسنية ونواباً كرد ابدوا دعمهم وموافقتهم من حيث المبدأ على الانضمام لحكومة الاغلبية السياسية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد، في (2 حزيران 2014)، أن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة باتت "متحققة"، مشيرا الى أن هناك 175 صوتاً "مضمونا" وسنضم المزيد.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون أعلن، في (30 أيار 2014)، أن عدد مقاعده ناهزت الـ130 مقعداً بعد انضمام عدد من الكتل إليه، فيما كشف عن وجود حوارات مع ائتلافات النجيفي وعلاوي والمطلك.



