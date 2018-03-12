العراق يتسلّم أول مقاتلة من طراز إف - 16

ويسافر السفير العراقي لقمان الفيلي يوم الخميس إلى مصنع لوكهيد في فورت وورث بولاية تكساس لحضور حفل رسمي بمناسبة تسليم العراق الطائرة الأولى من طراز إف-16 على أن يتم تسليم مجموعة من ثلاث طائرات أو أربع قبل نهاية العام الجاري.

وقال الفيلي لوكالة رويترز في محادثة هاتفية "إن العراق بلد كبير وطول حدوده يزيد على 3600 كيلومتر ونحن نحتاج الى حمايتها. ونحن كبلد لم نكن نملك تلك القدرات من قبل."

وكان العراق قد قدم طلبية لشراء دفعة أولى مكونة من 18 طائرة مقاتلة من طراز إف - 16 مقابل ثلاثة مليارات دولار ثم طلبية ثانية لشراء 18 طائرة أخرى في اكتوبر/تشرين الأول عام 2012.