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لافروف: توسع الحلف الاطلسي شرقا عملا "غير بناء"

لافروف: توسع الحلف الاطلسي شرقا عملا
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين اثر لقاء جمعه بنظيره الفنلندي اركي تويوميوجا ان توسع الحلف الاطلسي نحو شرق اوروبا "غير بناء".

وقال الوزير الروسي "ان المحاولة المصطنعة للحلف الاطلسي بالمضي قدما في التوسع شرقا، ومواصلة تعزيز البنى التحتية العسكرية قرب الحدود وبينها حدود روسيا الاتحادية، عمل غير بناء".

واضاف لافروف ان توسع الحلف الاطلسي "يتعارض مع الالتزامات التي اتخذتها الدول الاعضاء في الحلف في اطار منظمة الامن والتعاون في اوروبا والاتفاق المؤسس بين الاطلسي وروسيا".

كما انتقد لافروف تعليق بناء انبوب الغاز ساوث ستريم والذي اعلنته بلغاريا الاحد، واعتبر ان القرار البلغاري قد يكون حصل بضغط من الدول التي تريد "نسف الحوار حول الطاقة بين روسيا والاتحاد الاوروبي".

وتابع الوزير الروسي "خلال الفترة الاخيرة سمعنا في بروكسل ان المفاوضات حول ساوث ستريم ستجمد ما دامت روسيا لن تعترف بسلطات كييف. هل تعتبرون هذا الامر بناء؟".

وقال لافروف ايضا "ان ما يوجه بروكسل هو الرغبة في العقاب والانتقام وليس الرغبة الطبيعية في ضمان المصالح الاقتصادية وغير الاقتصادية الشرعية والطبيعية لدولها الاعضاء عبر الهيئات المركزية للاتحاد الاوروبي".

والهدف من بناء انبوب الغاز ساوث ستريم هو تغذية جنوب اوروبا بالغاز الروسي على ان يمر قسم كبير منه باوكرانيا التي لا تزال امامها مهلة حتى مساء الثلاثاء لتسوية خلافها المالي مع روسيا والا فان شركة غازبروم الروسية ستوقف امدادها بالغاز.

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