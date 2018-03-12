الاردن يستدعي القائم باعمال استراليا لدى عمان

وقالت صباح الرافعي المتحدثة باسم الوزارة في بيان ان "الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأسترالي في عمان جون فيكس وأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة الأردنية من قرار الحكومة الاسترالية التوقف عن الإشارة الى القدس الشرقية بعبارة «المحتلة»".



واضافت ان "الوزارة أكدت للقائم بالأعمال ان هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولي ويناقض كافة القرارات الدولية والتي تعتبر القدس الشرقية جزء أساسيا من كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران/ يونيو 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".



وذكرت الرافعي بالدور "الذي يضطلع به الملك عبدالله الثاني في رعاية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس" متمنية في ذات الوقت "بقاء استراليا ضمن الإجماع الدولي فيما يخص القدس الشرقية".



والاسبوع الماضي اثار النائب العام الاسترالي جورج برنديس غضب الفلسطينيين باعلانه ان كانبيرا لن تستخدم بعد اليوم وصف "المحتلة" عند الاشارة الى القدس الشرقية.



واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحد ممثل استراليا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية توماس ويلسون اثر هذا القرار.