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مناورات روسية في البلطيق تزامنا مع مناورات للناتو

مناورات روسية في البلطيق تزامنا مع مناورات للناتو
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت في مقاطعة كالينينغراد الروسية صباح الثلاثاء، مناورات عسكرية شارك فيها أسطول بحر البلطيق إضافة لقوات الإنزال الجوي والقوى الجوية، وذلك تزامنا مع انطلاق مناورات للناتو .

ونقلت وكالة "إيتار تاس"عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أن المناورات تجري بإشراف قيادة المنطقة العملياتية الحربية الغربية.

وتأتي هذه المناورات بالتزامن مع انطلاقة مناورات لحلف الشمال الأطلسي على الضفة الأخرى، مناورات "ضربة السيف" العسكرية الدولية التي تشارك فيها القوات البرية والجوية لكل من لاتفيا وليتوانيا واستونيا وكندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، الاعضاء في حلف الناتو.

وجاء في رسالة وزارة الدفاع الروسية :" ستعمل قوى أسطول البلطيق على حماية الحدود والدفاع عن المرافق البحرية وأيضا اعتراض وتدمير الغواصات والسفن الحربية لعدو مفترض".

وأوضحت الوزارة في رسالتها عن ماهية المناورات والهدف منها :" ستقوم قوات الإنزال الجوي بالتعاون من مشاة البحرية بحماية الشواطئ وصد عملية إنزال لقوات بحرية تابعة لعدو مفترض، كما ستؤمن الدعم الناري من الجو، مقاتلات سو -34 وحوامات مي -24 إضافة لمشاركة قاذفات تو 22 م 3 التي ستنفذ تحليقات دورية فوق بحر البلطيق ".

 

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