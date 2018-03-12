مقتل خمسة جنود لحلف الاطلسي جنوبي افغانستان

واذا ما تبين ان الجنود قتلوا في حادث واحد ستكون هذه اكبر خسائر يتكبدها الحلف الاطلسي منذ مقتل خمسة جنود بريطانيين في نيسان/ابريل الماضي لدى سقوط مروحيتهم من طراز لينكس في اقليم قندهار معقل مسلحي جماعة طالبان في جنوب البلاد.

وانهت قوات الحلف الاطلسي في حزيران/يونيو 2013 نقل المسؤولية الامنية الى القوات الافغانية وبات دورها يقتصر على مهمات تدريبية ودعم خصوصا من الجو.

وبحسب موقع "آي كاجولتيز.كوم" المستقل، فقد قتل 3444 جنديا من قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو" في افغانستان منذ بدء العمليات في البلاد في اواخر 2011.

وتغادر غالبية عناصر الحلف الاطلسي وعديدهم 50 الف جندي افغانستان بحلول نهاية العام مما يثير مخاوف من اندلاع موجة جديدة من اعمال العنف في البلاد التي لا تزال حركة طالبان تتمتع فيها بالنفوذ رغم الهجوم الغربي المستمر منذ اكثر من 12 عاما.

وعرضت الولايات المتحدة التي تقود التحالف العسكري منذ مطلع الحرب التي اصبحت الاطول في تاريخها، ابقاء 9800 جندي في البلاد بعد 2014 وذلك قبل انسحاب تدريجي بحلول نهاية 2016.

الا ان تطبيق هذا الاقتراح المدرج ضمن معاهدة امنية ثنائية رهن بموافقة الرئيس المقبل للبلاد.

ورفض الرئيس الافغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي التوقيع على الاتفاقية التي تحدد اطار الوجود العسكري الاميركي بعد 2014، الا ان المرشحين الاساسيين لخلافته اشرف غني وعبد الله عبد الله اللذين سيتنافسان في دورة ثانية السبت اعربا عن استعدادهما لتوقيع الاتفاقية.



