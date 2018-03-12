فيما إئتلاف الرابع عشر من فبراير
يدعو لفعالية عصيان الشهيد
لاجبار السلطات على تسليم جثمانه...
في حين استمرار اعتقال الاطفال والطلبة يمثل منهجية
كما تقول المعارضة
اما الحوار فهو معطل بشهادة وزيرة الاعلام.
ورئيس الحكومة يقول بأن حكومته تقصي وتهمش الخارجين عن الإجماع الوطني.
فماذا يقصد بالاجماع الوطني ؟
في موازاة ذلك الحراك الشعبي السلمي
يتواصل لتحقيق التحول الديمقراطي وحق تقرير المصير..
البحرين بين استهداف الطلبة والحوار المعطل .
سعيد الشهابي امين عام حركة احرار البحرين
جميل كاظم رئيس مجلس شورى البحرين