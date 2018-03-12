الكردستاني: بغداد توافق على دخول البيشمركة لجلولاء

ونقلت الـ"السومرية نيوز" عن باجلان قوله إن "الحكومة المركزية وافقت على دخول قوات البيشمركة الى ناحية جلولاء (70 كم شمال شرقي بعقوبة)"، لافتا الى "إجراء مباحثات بين القيادات الأمنية في البيشمركة والجيش تمخضت عن تفاهمات ايجابية لتعزيز الأمن".

وأضاف باجلان أن "دوريات أمنية مشتركة من البيشمركة والشرطة والجيش بدأت بتسيير في شوارع جلولاء لطمأنة الأهالي"، معتبرا ان "الاتفاق خطوة بالاتجاه الصحيح ستعزز مواجهة التنظيمات الإرهابية وتجعل جميع المكونات تشعر بالارتياح".

وكشف الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة ديالى الاثنين عن تعزيز مقراته الحزبية في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة بـ300 عنصر من قوات البيشمركة، فيما كشف عن قرب انطلاق مباحثات مع قيادات أمنية عراقية لضمان دخول قوات البيشمركة للمساهمة في حفظ الاستقرار الأمني.

وتعاني بعض الوحدات الإدارية المتنازع عليها في ديالى ومنها السعدية وجلولاء من أوضاع غير مستقرة بسبب تنامي أنشطة الجماعات المسلحة وسعيها لإرباك المشهد الأمني عبر أعمال عنف تنفذها بين فترة وأخرى.