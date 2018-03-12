الافراج عن جنرال تركي متهم في قضية "أرغنكون"

وكان "طولون" قد أُخلى سبيله في الـ11 من أذار/مارس الماضي، بعد اعتقاله مدة على خلفية اتهامه في قضية "أرغنكون"، لكنه لم يخرج من السجن حينها لاتهامه في قضية دار نشر "ذروة" التي جرت أحداثها في مدينة "ملاطيا"، إذ تعرضت دار النشر في 18 من نيسان/أبريل 2007 الى اعتداء مسلح أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن علاقة مرتكبي الجريمة بمنظمة (أرغنكون).

وعقب إخلاء سبيله من قضية "أرغنكون"، تقدم دفاع "طولون" بطلب إلى محكمة الجنايات في ولاية "ملاطيا"، لإخلاء سبيله من قضية دار النشر، لتقرر المحكم مساء أمس إطلاق سراح المتهم ليغادر محبسه بعد إنهاء الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة "أرغنكون" هي منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية؛ وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية في عامي 2003-2004.

وقد اعتبر القضاء التركي "أرغنكون" منظمة إرهابية بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام وشهرين؛ إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل في القسم الأسيوي من مدينة إسطنبول في حزيران/يونيو 2007.

وشهدت تلك القضية إخلاء سبيل المتهمين فيها، بعد مصادقة البرلمان التركي على مقترح قانوني تقدمت به الحكومة لإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة؛ في أعقاب الشبهات التي تقول الحكومة أنها باتت تكتنف قرارات هذه المحاكم، بعد الكشف عن تغلل الكيان الموازي المتمثل بجماعة "فتح الله غولن" الدينية في مؤسستي الأمن والقضاء، الأمر الذي اعتبر أنه يشكل طعناً في موضوعية ما يصدر عنها من قرارات، وهو ما استند إليه محامو المتهمين في القضية، وتقدموا بطلبات لإخلاء سبيلهم.