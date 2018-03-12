مسلحو داعش يتقدمون بشمالي العراق ويقتربون من تكريت

وقال النقيب بالشرطة العراقية عمر الجبوري إن "مسلحي داعش سيطروا على مبنى قائم مقامية (بلدية) بلدة الشرقاط (300 كلم شمال بغداد) بمحافظة صلاح الدين ومبان تابعة للشرطة وأخرجوا السجناء وأحرقوا المباني".

واكد قائممقام الشرقاط علي دودح، ما قاله الجبوري، بينما كان يحاول الخروج من البلدة.

واضاف النقيب بالشرطة أن "المسلحون سيطروا على مبنى المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية في بلدة بيجي (220 كلم شمال بغداد) بمحافظة صلاح الدين ايضا ومقر عسكري قرب مصفى بيجي أحد اكبر مصافي تكرير النفط العراقي".

وبحسب شهود عيان، فإن المسلحين أصبحوا على مقربة من مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين.

وتعاني محافظة صلاح الدين وعاصمتها الاقليمية تكريت وهي مسقط رأس الرئيس المعدوم صدام حسين من وضع أمني متردي، وتشهد هجمات يوصف بعضها بالفتاكة بين الحين والاخر.

ويقاتل تنظيم "داعش" مع مجموعة من المتحالفين معه أبرزهم رجال الطريقة النقشبندية الجناح العسكري لعزة الدوري، النائب الأول لصدام، الذي يقال انه وصل محافظة نينوى (شمال) الثلاثاء بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها.

وفي وقت سابق اليوم، بسط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سيطرته الكاملة على عموم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وتخوض قوات الجيش العراقي منذ نحو 6 أشهر معارك ضارية مع عناصر تنظيم "داعش" في أكثر من محافظة، وخاصة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب) التي يسيطر عليها التنظيم.

ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، لم تنجح الكتل العراقية في التوافق حول حكومة جديدة لقيادة العراق في ظل رفض التحالفات السنية لتولى نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددا.