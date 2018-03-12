تركيا تعلن رسمياً أجندة انتخاباتها الرئاسية

ووفقا للقرار تقبل طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من 29 حزيران/ يونيو 2014، وتنتهي العملية في الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، يوم 3 تموز/يوليو المقبل، كما تُعلَن القائمة النهائية للمرشحين، في الجريدة الرسمية، بتاريخ 11 تموز/يوليو، متزامنة مع بدء الدعاية الانتخابية، التي تنتهي في 9 آب/أغسطس المقبل، في الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من الأصوات المعتمدة في الجولة الأولى، ستجرى الجولة الثانية بتاريخ 24 آب/أغسطس المقبل، ويصوت الأتراك خارج البلاد في الجولة الأولى في الفترة 31 تموز/يوليو – 3 آب/أغسطس، فيما تجرى الجولة الثانية في الفترة 17-20 آب/أغسطس، كما يبدأ التصويت عند المعابر الحدودية بتاريخ 26 تموز/يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و750 ألف و820 ناخباً، ويبلغ عددهم في ألمانيا وحدها مليونا و380 ألف و903 ناخبين، وسيتم تخصيص سبع دوائر انتخابية فيها، بينما ستخصص ستة مراكز انتخابية للولايات المتحدة، وخمسة مراكز لفرنسا.

ويتوزع الأتراك في 126 دولة أبرزها روسيا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، إلا أنَّ اللجنة العليا للانتخابات قررت في وقت سابق عدم إجراء انتخابات في الدول التي يبلغ فيها عدد الناخبين أقل من 500 ناخب.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يختار فيها الشعب التركي في الداخل والخارج رئيس البلاد، ستجري لأول مرة، بعد أن كان اختيار رئيس الدولة من صلاحية البرلمان، علماً أن ولاية الرئيس الحالي "عبد الله غل" تنتهي في 28 آب/ أغسطس 2014.