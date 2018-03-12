المرجعية الدينية والعشائر يعلنون دعمهم للجيش العراقي

وفي بيان له عبر السيد السيستاني عن قلقه البالغ من التطورات الامنية الاخيرة في محافظة نينوى والمناطق المجاورة لها، داعيا الحكومة العراقية والقيادات السياسية الى توحيد صفوفها وتعزيز الجهود بوجه الجماعات المسلحة خاصة ما يسمى بـ "داعش" التابعة لتنظيم القاعدة وشدد على ضرورة توفير الحماية للمواطنين من شر الارهابيين الذي يتربص بهم.

الى ذلك، أعلن شيوخ العشائر تضامنهم مع الجيش العراقي في مواجهة جماعة داعش الارهابية.

وخلال اجتماع في مدينة النجف الأشرف شدد الحضور على ضرورة مساندة وحدات الجيش والقوات الامنية، اضافة الى حشد الجهود الشعبية لمواجهة الجماعات التكفيرية الارهابية.

واعرب الشيوخ عن استعدادهم لتشكيل قوات عشائرية لمساندة الجيش في الدفاع عن البلاد بوجه الهجمة التي وصفوها بالمخطط لها من قبل اطراف اقليمية.

في هذه الاثناء، أرسلت الحكومة العراقية قوات خاصة الى مدينة الموصل لتطهيرِها من الارهابيين، وطلبت من مجلس النواب اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، فيما دخل مسلحون قضاء الحويجة وخمس نواحٍ في محافظة كركوك الشمالية.