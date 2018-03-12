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بروجردي: سياسات اميركا ادت لانتشار الارهاب بالمنطقة

بروجردي: سياسات اميركا ادت لانتشار الارهاب بالمنطقة
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان السياسات الاميركية لاسيما في سوريا هي التي ادت الى انتشار الارهاب في المنطقة مايشكل اليوم تهديدا على الامن والهدوء الدولي ومنها البلدان الاوروبية.

واشار بروجردي خلال استقباله مساعد وزير خارجية كرواتيا يوشكو كليسوفيتش امس الثلاثاء الى الماضي الطيب للعلاقات بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة وقال، ان الجمهورية الاسلامية في ايران تدعم تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد.
ولفت الى الخطوات التي قامت بها البلدان الاوروبية للانفتاح في علاقاتها مع ايران لاسيما في المجالات الاقتصادية واعتبر ان تنمية العلاقات الطيبة والبناءة في اطر الاحترام والمصالح المشتركة تعد من مبادئ السياسة الخارجية التي تعتمدها جمهورية ايران الاسلامية.
من جهته اكد كليسوفيتش خلال اللقاء على الاهمية والمكانة التي تحظى بها ايران في المنطقة وقال، ان تعزيز العلاقات الشاملة مع طهران لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية تعتبر من المحاور المهمة التي تعتمدها كرواتيا في سياساتها الخارجية.
واوضح، ان البلدين ارتبطا بعلاقات طيبة على الدوام "وان كرواتيا لاترى اي عائق لتنمية التعاون مع ايران".
واشار الى حضور ارباب الصناعات وممثلو شركات القطاع الخاص في بلاده مع الوفد المرافق وقال بحسب وكالة "فارس"، ان الشركات الكرواتية الناشطة في كرواتيا تحمل آمالا كثيرة في تنمية العلاقات والحضور في الاسواق الايرانية وفي المقابل فان كرواتيا تدعم ايضا نشاطات الشركات الايرانية على اراضيها.
واعرب عن امله بفتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين وارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما بالنظر الى التطورات الجديدة.
ووصف مساعد وزير خارجية كرواتيا دور ايران بانه يكتسب اهمية كبيرة للغاية على صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة واكد رغبة بلاده في التباحث وتبادل وجهات النظر مع ايران باستمرار.
 

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