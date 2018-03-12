نائبة عراقية تصف تصريحات النجيفي بالمخجلة

وقالت الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريح محافظ نينوى اثيل النجيفي بشأن عدم دعم ائتلاف متحدون اعلان حالة الطوارئ لانها خطيرة وتؤجل تشكيل الحكومة، هو تصريح مؤلم ومخجل"، مبينة ان "الموصل الان محتلة من انجاس داعش والبلد يخوض اكبر معركة".

واضافت الفتلاوي ان "كل هم النجيفي هو تشكيل الحكومة وماسيحصل عليه من مكاسب ويخشى تاخيرها".

وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي اكد اليوم، ان ائتلاف متحدون للاصلاح لا يدعم اعلان حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا الى انها خطيرة جدا وستؤجل تشكيل الحكومة.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد انتشار مسلحين من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين والاستيلاء على بعض المناطق، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ.