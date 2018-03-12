البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

كيف يمكن طرد داعش من الموصل ؟

كيف يمكن طرد داعش من الموصل ؟
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

دخلت قوات داعش الارهابية الى الموصل واحتلته ونصبت راياته على المباني الحكومية فيه. وفي نفس الوقت خرجت مئات العوائل من المدينة متجهة صوب اماكن اكثر أمنا لتتقي شرور الداعشيين.

ليس الوقت وقت البحث عن اسباب دخول داعش الى الموصل واحتلال المحافظة بكاملها وانسحاب قوات الامن والجيش العراقي منها . البحث عن اسباب التخاذل والهروب والاستسلام يتطلب وقت يأتي بعد طرد الداعشيين من الموصل .
الوقت يتطلب من القادة العراقيين التفكير في تحرير الموصل من الداعشيين ، وطردهم منها واعادة الامن والاستقرار الى المدينة.

هذه اول مرة تتعرض لها الموصل الى مثل هذه الهجوم البربري المباغت ، هجوم قوات غريبة ، تحتل مدينة الموصل وترفع راياتها عليها .
اهالي الموصل يتوقعون من الحكومة العراقية ان تقوم بجهد منظم لتحرير مدينتهم من الداعشيين الذين يريدون اقامة دولتهم على اراضي سوريا والعراق ، يريدون ان يعيدوا الشعب العراقي والسوري الى الوراء بفرض حكم مثل حكم طالبان على العراقيين والسوريين.

داعش سيطرت في السنوات الماضية على مدن سورية وفرضت احكامها المتشددة على المواطنين وقطعت الايدي والارجل والرؤوس تنفيذا لاحكام الشريعة التي تطبقها اينما حلت .
هؤلاء يبشرون الشعوب التي تقع تحت سيطرتهم باقامة دولة اسلامية كالدولة الاسلامية التي اقامتها طالبان في افغانستان .

هؤلاء يتلقون تعاليمهم من العلماء السلفيين والوهابيين من اجل اقامة حكومة اسلامية تحكمها قوانين متشددة بعيدة عن روح الاسلام وروح العصر .
هؤلاء الداعشيون يريدون ان يعلنوا للجميع بانهم قادرون على تحدي الحكومات والشعوب ليثبتوا لمنافسيهم من الاسلاميين في سوريا الذين يحاربون الحكومة السورية انهم هم الذين سيتحكمون بمستقبل سوريا والعراق وهم الذين سيقررون مصيرمنطقة  الشرق الاوسط .

احتلال الموصل والمناطق المجاورة ، خطة داعش لاثبات وجوده ورسالة الى كل من يهمه امره ، فهذا التنظيم يستخدم المباغتة لارهاب اعدائه . ولكن طرد داعش يتطلب القرار والتصميم والتنفيذ .

فمن المنطقي ان تبدأ الحكومة العراقية التي وعدت بتحرير الموصل خلال 24 ساعة بتنفيذ وعودها وتجنيد قواتها لاسيما قوات الجيش والقوات الامنية لتحرير الموصل من فلول هذا التنظيم الذي لولا مساعدات دول ومنظمات معروفة للجميع لما تمكن من القيام بهذا الهجوم.
ان خطة داعش للهجوم على المحافظات الشمالية في العراق تحذير للحكومة العراقية وفي نفس الوقت اظهار قوتها امام دول المنطقة بانها  اكثر حزما من تنظيم القاعدة.

ان احتلال مدينة الموصل ، وقبله الهجوم على سامراء ، وكذلك مهاجمة داعش واحتلال مدن في محافظة كركوك كلها رسائل من هذا التنظيم ومن يموله ويدعمه .

ان تنظيم داعش الذي يهاجم العراق حاليا ويحتل بعض المدن وقبله قيامه بعمليات عسكرية في سوريا ، يريد ان يحذر السوريين والعراقيين بانه سيكون له شأن مستقبلا .

فالذين يدعمون داعش حاليا ويقدمون له المال والسلاح ، يريدون ان يرسلوا رسائل للقادة العراقيين ويقولون لهم بأنهم لن يسمحوا لهم بالعيش الهني وان تنظيم داعش سيكون رأس الحربة وانه سيكون طالبان ثانية في المنطقة.

ان ما يريده اهالي الموصل من الحكومة العراقية ان تقف بالمرصاد للداعشيين وتطردهم من مدينتهم ، وتعيد الامن والاستقرار الى هذه المدينة.
العراق قادر على مواجهة الارهاب والارهابيين من تنظيم داعش ، وهذا لا يتحقق الا بتظافر الجهود والوقوف وقفة رجل واحد امام الارهاب السلفي المتشدد الذي لا يؤيده المسلمون من اي مذهب كانوا .

*شاكر كسرائي 

روابط ذات صلة

داعش ينشر صوراً بعد استيلائه على مراكز بالموصل

عضو بدولة القانون يتحدث عن كواليس هجوم داعش على الموصل+فيديو

واشنطن: داعش تهدد المنطقة باسرها

الحكومة العراقية تسلح المتطوعين لقتال داعش

مسلحو داعش يتقدمون بشمالي العراق ويقتربون من تكريت

آخر الأخبار

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

الأکثر مشاهدة