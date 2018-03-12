عراقجي: المفاوضات مع فرنسا جرت في مناخ ايجابي

وقد جرت المحادثات مع الوفد الفرنسي في منزل مندوب ايران في المكتب الاوروبي للامم المتحدة في جنيف.

وقال عراقجي مساء اليوم الاربعاء لمراسل ارنا عقب المحادثات انه تم التشاور في هذه المباحثات حول الموضوعات المطروحة في المفاوضات النووية.

وصرح ان هذه المباحثات وتبادل وجهات النظر جرت في جو ايجابي وكانت مباحثات مفيدة علي اعتاب الجولة اللاحقة من المفاوضات في فيينا.

واوضح ان المباحثات الثنائية بين الوفدين الايراني والفرنسي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة قائلا ان المشاورات الثنائية بين الطرفين ستستمر في فيينا ايضا.