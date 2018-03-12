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خدمة التراسل الفوري “تانجو” تقدم ميزة جديدة تشبه “قنوات بلاك بيري”

خدمة التراسل الفوري “تانجو” تقدم ميزة جديدة تشبه “قنوات بلاك بيري”
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت “تانجو” Tango الثلاثاء أنها أبرمت صفقات مع عدة شركات لوسائل الإعلام، مثل “أي أو إل” AOL و “فيفو” Vevo، وذلك بغية توفير المحتوى لمستخدميها وفي محاولة جديدة لتمييز نفسها عن نظرائها في سوق التراسل الفوري الذي يشهد تنافسًا شديدًا.

وقالت خدمة التراسل الفوري “تانجو” إنها ستتيح لمستخدميها البالغ عددهم 200 مليون إمكانية تصفح “قنوات” جديدة للترفيه، والأخبار، والرياضة، والدعابة، وقنوات أخرى لاكتشاف المقالات، ومقاطع الفيديو، والأغاني.

و “القنوات”، التي يجلبها التحديث الجديد لتطبيق “تانجو” على نظامي “أندرويد” و “آي أو إس”، هي أساسًا بوابات تُمكن العلامات التجارية من نشر رسائل أو وسائط متعددة لمستخدمي خدمة “تانجو” الذين يمكنهم متابعة قنوات محددة في حال رغبوا في مشاهدة المحتوى ضمن تبويب “آخر الأخبار” Newsfeed، بالإضافة إلى تقديم توصيات لأصدقائهم.

وتشمل قائمة المزودين الذين سيوفرون المحتوى ضمن ميزة “قنوات” Channels، خدمة بث الموسيقى “سبوتيفاي” Spotify، وممتلكات شركة “أي أو إل” بما في ذلك “هوفينجتون بوست” Huffington Post وخدمة الفيديو “ديلي موشن” Dailymotion.

وتسعى “تانجو” من خلال ميزة “قنوات”، التي تشبه نوعًا ما “قنوات” تطبيق التراسل الفوري “بلاك بيري”، إلى أن تكون مركزًا للوسائط المتعددة على الإنترنت، وإلى تقديم ما يميزها عن خدمات التراسل الفوري الأخرى، مثل “واتساب” التي استحوذت عليها “فيسبوك” في وقت سابق من العام الجاري مقابل 19 مليار دولار.

وتقوم كل خدمة من خدمات التراسل الفوري بالتركيز على شيء محدد، حيث تركز “واتساب” على تحسين خدمات التراسل النصي، فيما تقوم خدمات مثل “وي تشات” و “لاين” بالتركز على الألعاب، وهو المجال الذي دخلته “تانجو” العام الماضي بعد أن أطلقت في شهر حزيران/يونيو 2013 منصة للألعاب.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما فوق من نظام “آي أو إس” المشغل لأجهزة شركة “آبل” الذكية، تنزيل الإصدار الجديد الذي يضم ميزة “القنوات” من تطبيق “تانجو” من متجر “آب ستور”، وكذلك بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل “أندرويد“.

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