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“سيسكو”: الفيديو سيشكل 84% من حركة المرور على الإنترنت بحلول 2018

“سيسكو”: الفيديو سيشكل 84% من حركة المرور على الإنترنت بحلول 2018
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

توقع تقرير جديد صار عن شركة “سيسكو” لسياسة التقنية العالمية أن يولد استهلاك الفيديو الخاص بنهائيات كأس العالم 2014 وحدها ما يقدر تقريبًا بجميع حركة المرور على الإنترنت التي حصلت في أستراليا خلال العام 2013، ما يُظهر مقدار النمو في حركة الإنترنت الذي يغذيه محتوى الفيديو.

ويثير التقرير، الذي يتوقع أن تنمو حركة المرور على الإنترنت في الولايات المتحدة بحلول عام 2018 بنسبة 84 بالمئة مقارنة بـ 78 بالمئة في الوقت الراهن، تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على مقدمي خدمات الإنترنت أن يولوا أهمية لحركة المرور التي أصبحت قضية مثيرة للجدل.

وقال روبرت بيبر، نائب رئيس سيسكو “في وقت ما من المستقبل سيكون كل شهر من الأشهر بمثابة كأس العالم، وذلك بسبب حجم الاستهلاك الذي يواصل نموها أكثر فأكثر”.

ويأتي التقرير، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، في وقت تناقش فيه مفوضية الاتصالات الاتحادية FCC التشريعات الخاصة بحركة المرور على الإنترنت، أو ما يُعرف “حياد الشبكة،” وهو القانون الذي قد يمنح شركات الاتصالات الحق في تحديد أولويات بعض الحركة.

ووفقًا لتقرير شركة “سيسكو”، فليست حركة المرور على الإنترنت واحدة، حيث إن الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، على سبيل المثال، ذات ملف بيانات مختلف عن حركة البيانات الخاصة بمحتوى الفيديو، ولكنها ذات ضرورة ملحة أكثر.

ويتوقع التقرير أنه وبحلول عام 2018 سيتخطى عدد الآلات المتصلة بالإنترنت أجهزة التلفاز، وذلك كونها الأسرع نموًا بين الأجهزة المتصلة، لتشكل ما نسبته 46 بالمئة من حركة المرور على الإنترنت، مقارنة بـ 25 بالمئة حاليًا.

وفيما يخص حركة البيانات عبر الهواتف الذكية والأجهزة المتنقلة، فقد سبق أن توقع تقرير صدر عن “سيسكو” منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، أن تتضاعف حركة البيانات عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 14 مرة بحلول العام 2018.

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