وليم هيغ: "من غير الوارد" ارسال قوات الى العراق

وقال هيغ لقناة اي تي في نيوز "ليس في نيتنا في الوقت الحالي الانخراط عسكريا في العراق".



وردا على سؤال عما اذا سيتم ارسال جنود بريطانيين الى العراق قال الوزير "هذا غير وارد ابدا".



واضاف "تركنا العراق بايدي القادة العراقيين المنتخبين مع قوات مسلحة ومع قواتهم الامنية الخاصة وبالتالي فان ادارة الامر تعود اليهم في المقام الاول".



وتابع "العراق يملك موارد مهمة".



وكانت الولايات المتحدة التي قادت غزو العراق (2003-2011) مع البريطانيين، اعلنت الاربعاء انها "مستعدة" لمساعدة العراق.



من جانبه قال هيغ ان بريطانيا ستقوم "بكل ما هو ممكن لتخفيف المعاناة الانسانية وبالطبع حل الازمة الطويلة في سوريا" التي "تزعزع استقرار العراق".



وبعدما ابدى "قلقه" ازاء الوضع دعا الوزير البريطاني الى تشكيل "سريع لحكومة جديدة" في العراق بعد الانتخابات التشريعية في 30 نيسان/ ابريل التي حل فيها تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي في المقدمة.



واضاف هيغ "لا ارى ان تدخلا غربيا في العراق هو الرد الجيد"، مضيفا "الرد الجيد هو ان يتوصل القادة العراقيون الى الوحدة والتوافق الضروريين لادارة الوضع وتقديم رد امني فعال ورد سياسي ناجع".