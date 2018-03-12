الفلسطينيون يدعون للتحرك بسبب الاسرى المضربين عن الطعام

وقال عريقات في الرسالة "اكتب بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس لطلب تدخلكم الفوري وباسم قرابة 130 اسيرا فلسطينيا يخوضون اضرابا عن الطعام في السجون الاسرائيلية".



واضافت الرسالة "ندعوكم لدعوة اسرائيل الى الغاء سياسة الاعتقال الاداري وربط تعميقكم للعلاقات الثنائية مع اسرائيل بشرط تنفيذ اسرائيل لكافة التزاماتها".



وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.



وتم توجيه الرسالة التي نشرت الثلاثاء الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرازيل وجنوب افريقيا والهند.



وارسلت ايضا الى الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولكن لم يتم ارسالها الى استراليا التي قررت الاسبوع الماضي التوقف عن وصف القدس الشرقية ب"المحتلة".



وقالت مصلحة السجون الاسرائيلية ان هنالك حاليا 250 اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام، منهم 90 اضربوا منذ اكثر من ستة اسابيع ونقل 75 منهم الى المستشفيات.



واكدت المتحدثة سيفان وايزمان ان هذا اطول اضراب جماعي عن الطعام يخوضه اسرى فلسطينيون في اسرائيل.



وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الاداري.



وحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كيان الاحتلال على اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الاداريين او توجيه تهم اليهم.