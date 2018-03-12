الخواجة: معتقلو الرأي في البحرين يتعرضون لأوضاع سيئة

وافاد موقع الوفاق ان الخواجة تابعت أثناء جلسة مصاحبة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إنَّ العائلات بدورها تواجه سوء المعاملة لدى زيارة ذويهم كالتفتيش الدقيق، موضحة بأنّ هنالك طبيبا واحدا ومكانا وحيدا للمعاينة لسجن شديد الاكتظاظ، يرفض اعطاؤهم الأدوية في حالات معينة خصوصاً حين تعرضهم للضرب”.

وأضافت الخواجة وهي تستعرض عددا من الأمثلة حول معتقلي الرأي “إنَّ أحمد العرب عري تماماً وضرب في كل جسده مع التركيز على المناطق الحساسة من جسده “، مشيرة إلى سجن مدينة عيسى للنساء يضم سجينات سياسيات”، وقد اضطرت بعض السجينات النوم على الأرض، موضحة بأنّه قد منعت بعض السجينات الشيعيات من تطبيق شعائرهم الدينية، والمعتقلات من السنة والشيعة يتعرضن لسوء المعاملة.

وأردفت: “لا تنقل السجينات بالأمراض المعدية الى غرف منفصلة أو المقر الصحي حتى لو كن مصابات بالسل وينزفن من أفواههن”، لافتة إلى أنّ تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتقلات من العمالة الوافدة أكثر سوءا وهناك احدى السجينات كانت تعاني من الحساسية الشديدة لكنها لم تجرؤ على طلب المساعدة من ادارة السجن لخوفها من العقبات”.

وأشارت الخواجة إلى أنّ هنالك أطفالا تم اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضوا للتحرش الجنسي، وأنّ بعض من يفرج عنهم يواجهون الخوف من المجتمع ويمتنع بعضهم من ارتياد المدرسة للخوف من السخرية التي قد يتلقاها من زملائه بسبب التعرض للتحرش الجنسي”.

واختتمت الخواجة على أنّ “الخطوة المقبلة يجب ان تكون قرارا من قبل الأمم المتحدة ، ونأمل أن يكون جاهزا في الدورة المقبلة”.