سورية: "عفو" الأسد وتشكيك المعارضة

وثباته مع الجيش والشعب في المعارك شد عضده.
دعم الحلفاء والأصدقاء موضع تقديره وتقدير الشعب السوري.
إعادة إنتخابه لولاية ثالثة بغالبية كاسحة زادته مبادرة.
فأصدر مرسوم عفو عام شمل مشاركين في جرائم إرهابية شرط تسليم انفسهم.
- فماذا بعد إصدار الأسد مرسوم العفو العام الاخير؟
- وما أبعاد شموله أجانب ممن شاركوا في القتال؟
- وهل خرجت سورية من عنق زجاجة الأزمة؟
- ولماذا شككت المعارضة في شرعية مرسوم العفو وجديته؟
الضيوف:
بسام ابو عبدالله - استاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق
نزار سكيف - نقيب المحامين السوريين
حسن عبد العظيم - المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية