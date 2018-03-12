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العشائر تساند القوات الامنية ضد الارهاب في ديالى

العشائر تساند القوات الامنية ضد الارهاب في ديالى
الخميس ١٢ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

من شرق محافظة ديالى الى غربها فشمالها، تناخت ابناء العشائر لمساندة القوات الامنية في تصديها للجماعات المسلحة خاصة بعد ما شهدته محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى من احداث اوضحت حجم الخطر الذي يحيق بالبلاد.

وافاد موقع السومرية نيوز الخميس ان الشيخ عدنان غضبان الملا جواد قال في هذا المجال "أن عشائر ديالى متماسكة لصد كل هجوم وكل عملية ارهابية ، وسوف نشكل افواجا لمساندة الجيش في طرد الارهاب".

كما دعا الشيخ خوام مطني "العشائر العراقية الى رصّ صفوفها ونبذ الخلافات الجانبية لان الوطن مهدد في خطر".

الى ذلك، اعتبر الشيخ يوسف كامل "أن ديالى خط احمر، وعشائر الخالص ، عشائر شهربان وعشائر بلدروز موجودون في كل مكان ومن المستحيل دخول داعش الى ديالى".

نقاط مشتركة من القوات الامنية وابناء العشائر تم تشكيلها ونشرها في مختلف مناطق ديالى وتجهيز مقاتلي العشائر بالاسلحة المناسبة عمل اشرفت عليه الوحدات الادارية في المحافظة .

في هذا السياق، أوضح عدي الخدران ، قائمقام قضاء الخالص "أنه تم تشكيل نقاط مشتركة للدفاع عن الحدود المترامية لقضاء الخالص وتم دعم هذه العشائر بالاسلحة الساندة والخفيفة والاسلحة الثقيلة من قبل قيادة شرطة محافظة ديالى".

ويرى مراقبون ان وقفة العشائر في محافظة ديالى لم تأتِ استجابةً لدعوة رئاسة الوزراء فحسب، بل انها مثلت في وجهها الاخر مدى الحاجة الحقيقية التي استشعرها الجميع بضرورة التوحد امام الهجمة الارهابية التي تستهدف الجميع دون استثناء.

 

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