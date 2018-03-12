اكثر من 200 امرأة في ديالى يحملن السلاح لمواجهة "داعش"

وقالت مسؤولة ادارة ملف التنظيم بالمحافظة سجى قدوري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، انها "حملت اليوم سلاح الكلاشينكوف استعدادا لمعركة الفصل والحسم مع تنظيم داعش اذا ما حاول ان يدنس ايا من مناطق محافظة ديالى"، مبينة ان "تنظيم بنات العراق الذي يزيد عدد عناصره اكثر من 200 امراة بات قوة قتالية والجميع جرى تسليحهن لانها معركة مصيرية بين الشر والخير".

واضافت قدوري ان "مشاركة نساء ديالى في قتال التنظيمات المتطرفة شرف وعنوان للوطنية"، لافتة الى ان "امام ابناء ديالى خيارين في مواجهة داعش هما النصر او الشهادة".

واعتبرت قدوري ان "الهروب من المواجهة خيانة وطنية"، مشيرة الى ان "هناك حربا نفسية تقودها وسائل اعلام وجهات مشبوهة للتاثير السلبي على الروح المعنوية لعناصر المؤسسة الامنية".

وتأسست تنظيم بنات العراق عام 2007 كقوة نسائية لمواجهة ظاهرة النساء الانتحارية التي كانت سلاحا بيد الجماعات المتطرفة لضرب اهداف عسكرية ومدنية.



