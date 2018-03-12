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باشتباكات شمال بعقوبة..

لجنة امن ديالى تعلن تدمير 60 عجلة لـ"داعش"

لجنة امن ديالى تعلن تدمير 60 عجلة لـ
الخميس ١٢ يونيو ٢٠١٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني الخميس، ان القوات الامنية تمكنت من تدمير 60 عجلة تابعة لتنظيم "داعش" وقتل العشرات منهم، لافتا الى ان التنظيم انكسر وتقهقر للوراء.

وقال الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيلات امنية من الجيش يقودها قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي مدعومة بوحدات المهمات الخاصة التي يقودها قائد الشرطة اللواء جميل الشمري قامت بعملية عسكرية واسعة النطاق في محيط منطقة انجانه قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وكركوك من جهة ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)"، مبينا ان "العملية اسفرت عن تدمير 60 الية تابعة لداعش وقتل العشرات من عناصر التنظيم".

واضاف الحسيني ان "الاجهزة الامنية خاضت أشرس معركة مع داعش ونجحت في سحق محاولة اثمة كانت تنوي لمهاجمة العظيم من عدة جهات"، لافتا الى ان "الطيران الحربي كان له دور فعال في توجيه ضربات ساحقة لفلول داعش".

واعتبر الحسيني أن "ما حصل نصر حقيقي وان تشكيلات عمليات دجلة توجهت حاليا نحو سليمان بيك في محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش"، لافتا الى ان "الروح المعنوية الكبيرة للاجهزة الامنية وتعاون العشائر اسهم في تحقيق النصر الكبير".

يذكر ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى اكدت الخميس ، أن بوابة العاصمة الشرقية لن تخترق من قبل تنظيم "داعش"، فيما توقعت حصول معركة فاصلة في ناحية العظيم شمال شرق بعقوبة، مشيرة الى تحشيد الاف من ابناء العشائر لدعم المؤسسة الامنية في مختلف مناطق المحافظة.

 

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