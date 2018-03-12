الجيش السوري يسيطر على تلال استراتيجية بريف اللاذقية

كما عزّز الجيش من انتشاره على طول الشريط الحدوي مع تركيا، خصوصاً بعد إحكام سيطرته على معبر الأمانة العامة.

وفي هذا الوقت تدور مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة، وبين مسلحي ما يسمى “لواء دروع أهل السنة” في حي المنشية في درعا وسط أنباء عن تقدم لوحدات الجيش هناك.

وفي غوطة دمشق، المدفعيه السوريه استهدفت بشكل مكثف تجمعات المسلحين في عدة مناطق أهمها “زبدين و دير العصافير”.

من جانبه أفاد المرصد السوري بأن مسلحي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها انسحبوا من بلدة كسب السورية الحدودية مع تركيا والتي كانوا سيطروا عليها في مارس.

وقال المرصد في بيان له: "«انسحب غالبية مقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية من بلدة كسب، فيما بقي فيها عدد قليل من المقاتلين».