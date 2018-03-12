نافي بيلاي تندد بالاعدامات الوحشية في العراق

وقالت نافي بيلاي "وفقا لتقارير من مصادر مختلفة، يبدو ان مئات من غير المقاتلين اعدموا عشوائيا في الايام الخمسة الماضية وخاصة من الجنود الاسرى او الذين سلموا انفسهم".



واضافت "رغم انه لم يتم التحقق بعد من الارقام، فان هذه السلسلة من الاعدامات الوحشية التي جرت اساسا في اماكن مختلفة من محافظة تكريت والتي يبدو انها ممنهجة، تشكل على الارجح جرائم حرب".



وقام مسلحو تنظيم ما يسمى ب"الدولة الاسلامية في العراق والشام" باعدام امام مسجد الموصل في 12 حزيران/ يونيو الحالي بعد ان رفض مبايعة هذا التنظيم المتطرف.



واعتبرت بيلاي ان "هذه الموجة الجديدة من المعارك والعنف البالغ لا تشكل خطورة شديدة على العراق وحده وانما ايضا على المنطقة باسرها".



وقالت "ادعو جميع الزعماء السياسيين والدينيين في البلاد الى توحيد جهودهم لمواجهة محاولة تمزيق العراق على اسس طائفية او جغرافية".