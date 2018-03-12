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طهران تؤكد رفضها التدخل بشؤون العراق تحت غطاء طائفي

طهران تؤكد رفضها التدخل بشؤون العراق تحت غطاء طائفي
الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكدت ايران رفضها لاي تدخل اجنبي في الشأن العراقي وحذرت من استخدام الطائفية كغطاء للتدخل، نافية اجراءها اي محادثات مع واشنطن بشأن التعاون المشترك في العراق.

وكانت الازمة التي يشهدها العراق اثر الاعتداءات والهجمات التي شنها ويشنها تنظيم داعش الارهابي في مختلف المدن، محط اهتمام العديد من الاطراف الدولية والاقليمية، وقد اكدت طهران وعلى لسان اكثر من مسؤول رفضها لممارسات داعش ومنهم الرئيس حسن روحاني الذي اعرب عن استعداده لتقديم الدعم لبغداد.

وبحث وزير اخارجية ايران الذي اعرب عن استعداد طهران لدعم العراق في مواجهة الارهاب، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني وليام هيغ، الاوضاع في العراق، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الاوضاع الحالية والخطر الذي يمثله تنظيم داعش على الاستقرار في العراق والمنطقة.

من جانبه، نفى مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان "وفي اطار سياسة رفض التدخل في الشأن الداخلي العراقي تحت مسميات الطائفية وجعلها غطاء لاي تحرك"، نفى اجراء اي محادثات مع واشنطن بشان تعاون ثنائي في العراق.

بدوره، قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني وخلال لقائه رئيس وزراء منطقة كردستان العراق نيجروان بارزاني في طهران، قال: ان الازمة الحالية في العراق هي نتيجة تدخلات جهات غربية واقليمية ترمي الى تعطيل ارادة الشعب العراقي.

وشدد شمخاني على ان تضافر جهود جميع اطياف الشعب ستحول دون تحقق اهداف الجهات الداعمة للارهاب.

 

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