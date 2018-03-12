بريطانيا عازمة على إعادة فتح سفارتها في إيران

وقال هيغ في بيان له إن الظروف أصبحت مؤاتية لإعادة فتح السفارة مع وجود محدود في البداية، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من المسائل العملية التي يجب حلها أولا.

ورد هيغ على سؤال للمتحدث باسم العلاقات الخارجية في حزب العمال المعارض حول ما إذا كان الوضع في العراق قد ساهم في التقارب بين لندن وطهران بالقول إنه تحدث إلى نظيره الايراني محمد جواد ظريف بشأن عدد من الأمور، مؤكداً أن هناك حاجة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في العلاقات بين البلدين.

وكانت لندن قد أغلقت سفارتها أواخر عام 2011 بعد اقتحام السفارة البريطانية في طهران من قبل المحتجين الإيرانيين لسياسات لندن، ولكنها استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعينت قائما بالإعمال غير مقيم داخل إيران.