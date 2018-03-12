استخدام الروبوتات للرعاية الصحية للمسنين

1 اخبار التکنولوجیا الحدیثة

للتكنولوجيا اخبارُها فكلُّ لحظةٍ تَمُرُّ نَشهَدُ تطوراً جديداً ينقُلُنا الى عالَمٍ اخَر، ذراعٌ روباتيةٌ تَلتَقِطُ الاشياءَ التي تُرمى باتجاهِها وجهازٌ لتحليلِ السوائلِ خلال ثوانٍ والانتقالِ من الاليافِ البصريةِ الى السماءِ للارتباطِ بشبكةِ الانترنت



2 المدارس الذکیة

مع ظهورِ الاجيالِ الجديدةِ من الاجهزةِ الذكيةِ بدأتْ طُرُقُ التعليمِ تَتجِهُ نحوَ التِّقْنيَّاتِ الذكيةِ ايضا، وبدأتْ المدارسُ الذكيةُ بالعملِ لمواكبةِ التطوُّرِ الحاصلِ وتخريجِ جيلٍ يَقومُ تعليمُه على التقنياتِ الذكية



3 استخدام الروبوتاتِ للرعايةِ الصحيةِ للمسنينَ

عالمُ الروبوتاتِ يَتوسَّعُ نشاطُه كلَّ يومٍ ويُحقِّقُ تقدُّماً وإنجازا جديدا على صعيدِ الحياةِ اليومية، وهذه المرّةَ قامتْ عدّةُ دولٍ اوروبيةٍ بتمويلِ تجربةٍ علميةٍ تَعتمدُ استخدامَ الروبوتاتِ التي يَجري التحكُمِ بها عن بُعْدٍ كبدائلَ لمُقدِّمِي الرعايةِ الصحيةِ للمسنينَ على مدارِ الساعةِ لتُوفِّرَ لهم حياةً مستقلةً وارتباطا مباشرا مع اطبائِهم

4 فقرة الهواتف النقالة

في قسمِ الهواتفِ المحمولةِ واجهزةِ الايباد شركةُ هواي تُسدِلُ الستارَ عن هاتِفِها الذكيِّ الجديد هونور اكس برو بتصميمٍ جديد. وال جي تَبُثُّ مَقاطِعَ فيديو لمحصولِها G3 قُبَيْلَ انْ يَدخُلَ الاسواق. واَخيراً اَجهزةٌ لوحيةٌ متوسطةُ الحجمِ جديدةٌ تُنافِسُ آي باد ميني



5 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

وفي مجالِ استخدامِ التقنياتِ الحديثةِ برنامجَ دفعِ بيوميتري جديداً يَعتَمِدُ على راحةِ اليدِ لتوفيرِ الوقت واعادةِ شحنِ الاجهزةِ الالكترونيةِ عبرَ حرارةِ النار. كما سنتعرفُ على الساعةِ التي جَمَعَت بين الميكانيكيةِ التقليديةِ والتكنولوجيا الرقمية



6- احدث التطبيقات والبرامج الالكترونية

التطبيقاتُ والانظمةُ الجديدةُ لا تتوقَّفُ عن الظهورِ على الساحةِ في مُعتَرَكِ المنافسةِ فيه على اَشُدِّها، نقدم لكم اليوم برنامجاً لادخالِ التاثيراتِ على الصور، واخَرَ يُسهِّلُ استخدامَ المواقعِ الاجتماعية واخيراً نَعرِضُ تطبيقاً لقراءةِ الاخبارِ والتمتُّعِ بخدماتٍ اخرى، تابعونا

7- قوس lumia

قوس lumia هو مجموعة من هواتف lumia والتكنولوجيا الذکیة للتعبير عن قوة هواتفlumia في التحریر