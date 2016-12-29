التطورات الميدانية في اليمن مباشرة من مراسلينا

العالم - العالم الاسلامي

مصدر عسكري : الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع للمرتزقة في حيد الذهب المطل على مفرق الجوف.

المصدر العسكري: مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة خلال تطهير مواقع في حيد الذهب المطل على مفرق الجوف.

مصدر عسكري : تطهير عدد من المواقع في عملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة صبرين بالجوف .

المصدر العسكري: العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتأمين عدد من المواقع .

شبوة: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان خلال صد محاولة زحف فاشلة لهم باتجاه منطقة الهجر.

نجران : قنص ثلاثة عسكريين سعوديين في موقع الطلعة.

عسير: استهداف تجمعات واليات للجيش السعودي بموقع الجربة محققة ضربات مسددة.

نجران: أربع غارات لطيران العدوان على شمال الشبكة وغارة على الفرع.

صعدة : ثلاث غارات لطيران العدوان على مندبة و5 غارات على آل الصيفي في مديرية سحار.

تعز: 6 جرحى اثنين منهم في حالة حرجة إثر غارات العدوان على المخا.

نجران: مدفعية الجيش واللجان تقصف رقابة السديس بعدد من القذائف المدفعية.

الجوف: مصرع اثنين من المرتزقة وجرح 7 آخرين في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مديرية المتون.

تعز :مصرع أحد مرتزقة العدوان أسفل جبل الهان على أيدي الجيش واللجان الشعبية.

ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على ميدي إحداها عنقودية.

حجة: 4 غارات لطيران العدوان على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس.

تعز: 3 غارات لطيران العدوان على معسكر خالد في مديرية موزع.

الحديدة: طيران العدوان يشن غارة على مديرية الحالي.

تعز: مصرع 4 من مرتزقة العدوان على أيدي الجيش واللجان في منطقة الشقب.

عسير: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الربوعة .

نجران: مدفعية الجيش واللجان تستهدف موقع العش بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

عسير: استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جبل المدخس ومنفذ علب بعدد من القذائف المدفعية.

صعدة: 5 غارات لطيران العدوان على منطقة مندبة بمديرية باقم خلال الساعات الماضية.

صعدة: قصف صاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وشدا.

مارب: طيران العدوان يشن غارة على مديرية صرواح.

غارة لطيران العدوان على سد العقران في مديرية نهم.

استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في منطقة النشيف وأسفل الفرضة بمديرية نهم وتدمير طقم عسكري وقتلى وجرحى في صفوفهم.

التصدي لزحف لمرتزقة العدوان باتجاه المنارة بنهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

هذا وبينما أعلنت السلطة الفلسطينية استعدادها لاستئناف المفاوضات شرط وقف الاستيطان.

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