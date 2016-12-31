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طيران تحالف العدوان السعودي يواصل غاراته على اليمن

السبت 31 ديسمبر 2016 - 20:33 بتوقيت غرينتش

أفاد مراسلنا من صنعاء في خبر عاجل وصل موقع العالم قبل قليل، ان طيران تحالف العدوان الأميركي السعودي شن 3 غارات على منطقة لهاب بمديرية مناخة.

العالم - اليمن

يأتي ذلك اثر معاودة طيران تحالف العدوان الأميركي السعودي السبت شن غارة ثانية على جبل الفيدلي في مديرية صعفان.

وكان طيران تحالف العدوان الاميركي السعودي قد شن 9 غارات استهدفت عددا من المناطق المتفرقة بمحافظة صعدة شمالي البلاد، كما شن غارات على مناطق في محافظات صنعاء وإب وتعز والضالع.

في المقابل، سيطرت القوات اليمنية المشتركة على ثلاثة مواقع عسكرية للمرتزقة في منطقة خليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة شبوة قتل واصيب 30 من قوات المرتزقة بإحباط القوات اليمنية هجومهم بمنطقة الهجر بمديرية عسيلان.

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