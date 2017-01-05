الجيش اليمني يدك مواقع سعودية في جيزان

العالم ـ اليمن

ونقلا عن "المسيرة نت" كان أربعة جنود سعوديين قد لقوا مصرعهم، أمس الأربعاء، على يد قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان، حيث تم قنص ثلاثة جنود سعوديين في تبة الزبرة، فيما قتل الرابع في تبة القمامة.

كما لقي 4 من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم في منفذ علب بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية.



هذا وواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، دك مواقع الجيش السعودي في جيزان.



وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع رقابة القرن بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.



وكانت دمرت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، أمس الأربعاء، 4 آليات إثر استهداف تجمع للآليات العسكرية السعودية في قرية أدماس خلف قائم زبيد، كما استهدفت القوة المدفعية تجمعاً لـ8 جنود سعوديين في قرية الشبقة، وذكر المصدر العسكري أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة.



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