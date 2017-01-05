اليمن.. تفاصل حول مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات بشبوة

العالم - العالم الاسلامي

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم أن وحدات الجيش واللجان أفشلت زحف للمرتزقة بإتجاه جبل الساق والتبة الرملية موقعة 15 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوفهم.



وشن طيران العدوان السعودي سلسلة من الغارات على مناطق بيحان وعسيلان لإسناد زحف المرتزقة الفاشل.



من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة عن إصابة قائد اللواء 26 التابع للمرتزقة المدعو مفرح بحيبح بجروح بليغة ومقتل 18 عنصرا من أفراد وضباط اللواء 26 بعد إستهدافهم بصاروخ من نوع زلزال2 بجبهة الساق مساء الليلة الماضية.



وقد عرف من بين القتلى :

1- عقيد/ سيف علي بحيبح

2- نقيب محمد مبارك الغنيمي المرادي

3- ملازم أول/ عبدالرزاق محسن الصلاحي

4- حسين عبدالرب المقبلي العواضي

5- عبدالله صالح عوض الصلاحي

6- شهاب عبيد ضيف الله شعفة

7- صالح أحمد علي المهتدي

8- عبدالله أحمد الجريم

9- عبدالواحد أحمد الفجغمي

10- أبوالقاسم الشريف/ مسؤول التوجيه المعنوي في اللواء 26.