رضائي مخاطبا الجبير: السعودية عجزت عن احتواء اليمن فكيف تحتوي ايران؟!

العالم - ايران

ورد في صفحة امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي على موقع اينستاغرام يوم الاربعاء، انه خاطب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتطرق الى هزائم آل سعود الاخيرة في المنطقة، داعيا إياه الى مسك لسانه بدلا عن اطلاق التهديد على ايران.

وكتب امين مجمع تشخيص مصلحة النظام ان الجبير قد لاذ بالصمت لفترة معينة، حيث ان هزائم بلاده في اليمن وسوريا والعراق والطريق المسدود امامها في البحرين لم يبق لآل سعود ادنى مستوى من الوجاهة والاحترام.

واعتبر رضائي ان صمت الجبير يكشف عن العار والندم.

واكد، ان الجبير يجب ان يرد على اسباب قتل نظامه لاطفال اليمن وفشل التفكيريين في العراق وسوريا او مسك لسانه في فمه، ولكن يبدو انه تحدث عن ما أسماه ضرورة احتواء ايران، الا انه لا أحد يرد على هذا الشاب بالقول، ان نظامه الذي عجز عن احتواء اليمن المظلوم والاعزل كيف يستطيع احتواء ايران؟!

المصدر: فارس

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