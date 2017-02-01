تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من مرتزقة السعودية في اليمن

العالم - مراسلونا

افاد مراسل قناة العالم في اليمن بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا اليوم الاربعاء من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومقتل طاقمها بوادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم مقتل عددا من مرتزقة العدوان بإستهداف الجيش واللجان ناقلة على متنها معدل 23 بصاروخ مضاد للدروع بوادي الربيعة.

كما قتل وجرح العشرات من مرتزقة السعودية في صد القوات اليمنية زحفا لهم بإتجاه سلسلة جبال يام في مديرية نِهم بمحافظة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم أن وحدات الجيش واللجان تصدت لزحف واسع لمرتزقة السعودية إستمر لساعات وتحت غطا۽ جوي من طيران العدوان السعودي بإتجاه سلسلة جبال يام المطلة على مفرق الجوف غربي مأرب.

وأشار المصدر الى مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في الزحف الفاشل حيث تراجعت مجاميعهم تاركين جثث قتلاهم.