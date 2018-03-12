رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي العبادي في بغداد

العالم – العراق

وأكد العبادي، خلال اجتماعه بنظيرته البريطانية ، اليوم ( 29 تشرين الثاني 2017)، ان بريطانيا دعمت العراق في مجالات عديدة ومنها مسألة النازحين، مشيرا إلى ان "العلاقات العراقية البريطانية شهدت تطورا خصوصا في مجال مكافحة الارهاب"، بحسب ما نقلته وكالة نينا.

من جانبها، أوضحت تيريزا ماي "ان بلادها ستستمر في دعم العراق في مختلف المجالات"، مبينة انها تتطلع الى بناء علاقات مستمرة بين العراق وبريطانيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وصلت في وقت سابق من اليوم، إلى بغداد، في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن تغادر بعدها للقيام بزيارة السعودية و الأردن.

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