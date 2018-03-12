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ليبيا تطالب أوروبا بجسر جوي ينقل المهاجرين من أراضيها

ليبيا تطالب أوروبا بجسر جوي ينقل المهاجرين من أراضيها
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

حمّل المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا الدول الأوروبية المسؤولية بشأن الهجرة غير القانونية، موضحاً أن لولا تقاعسها في تقديم المساعدات لضبط الحدود الليبية لكان التسلل المستمر للمهاجرين إلى الأراضي الليبية سيتوقف.

العالم - لیبیا

وأضاف المجلس الأعلى أن ليبيا لديها كل الحق في التصدي لهذه الظاهرة ومنع اتخاذ أراضيها معبراً للوصول إلى أوروبا، واصفا الهجرة غير القانونية عبر الأراضي الليبية بأنها “خرق لقوانين دولة ذات سيادة”.

ودعا المجلس الأعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة، إلى مساعدة ليبيا على إجلاء المتسللين لأراضيها عبر جسر جوي، إما لبلدانهم أو إلى الدول التي ترغب في استضافتهم.

كما طالب بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين خارج الأراضي الليبية، لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع إمكانية منحهم تأشيرات عبور وفق القوانين الليبية.

المصدر: مرصد ليبيا

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