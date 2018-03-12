الايراني حسن زاده أفضل لاعب كرة الصالات في آسيا 2017

العالم - ايران

وهذه المرة الثالثة التي يحصل فيها حسن زادة (30 عاماً) على الجائزة، بعدما كان توج بها عامي 2014 و2016، ليكرر إنجاز مواطنه وحيد شمسائي الذي فاز بالجائزة أعوام 2007 و2008 و2015.

وحقق اللاعب مسيرة مميزة منذ عام 2007 على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وكان آخر بروز له في تصفيات بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 لمنطقة جنوب ووسط آسيا.

وخلال عام 2017 سجل حسن زاده هدفين مع نادي "صنايع غيتي بسند" خلال الدور الأول من بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، قبل أن يسجل هدفا في المباراة النهائية أمام "تشونبوري بلو وايف التايلاندي"، والتي خسرها الفريق الإيراني، وحصل حسن زاده على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعد ذلك شارك اللاعب مع منتخب إيران في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والألعاب القتالية، حيث قاد الفريق إلى الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه. ثم شارك مع الفريق في تصفيات بطولة آسيا لكرة الصالات وقاده إلى بلوغ النهائيات 15 في تاريخه.

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المصدر: موقع الاتحاد الاسيوي