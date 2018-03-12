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ايران تفوز بجائزة أفضل اتحاد كرة وطني متطور في آسيا

ايران تفوز بجائزة أفضل اتحاد كرة وطني متطور في آسيا
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

فاز الاتحاد الإيراني لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني متطور في قارة آسيا، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 2017 الذي أقيم يوم الأربعاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.

العالم - ايران

وكان منتخب إيران أول المنتخبات الآسيوية التي حجزت بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في حين بلغ نادي برسبوليس الإيراني الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2017.

وشهد هذا العام أيضاً بلوغ نادي صنايع "غيتي بسند" الإيراني نهائيات بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3 أمام تشونبوري بلو وايف التايلاندي.

ويضاف إلى ذلك فوز منتخب إيران بلقب بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 التي أقيمت في ماليزيا، فتأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في الباهاما، حيث حقق المركز الثالث.

وتمنح هذه الجائزة لاتحاد وطني تقديراً للجهود التي يقوم بها في تطوير الإدارة، إلى جانب تقديم مساهمات كبيرة في التطوير والترويج للعبة كرة القدم على كافة المستويات في البلاد.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار تباين الاتحادات الوطنية من ناحية المرافق والموارد، وبهدف ضمان تقديم التقدير إلى أكبر عدد من الاتحادات الوطنية على الإنجازات في تطوير كرة القدم، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبارا من عام 2013 تقديم ثلاث جوائز للاتحادات الوطنية.

وتم تقسيم الاتحادات الوطنية الـ46 الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى ثلاث فئات، وهي: المتطورة، الصاعدة والطامحة.

ويتم تقييم الاتحادات الوطنية بحسب نظام نقاط يعتمد على عدة جوانب تختص بنشاطات الاتحاد، مثل تنظيم دورات وندوات، المسابقات، برامج تطوير الواعدين والشباب، برامج كرة القدم النسائية وبرامج المسؤولية الاجتماعية والبرامج الخاصة.

كما يتم منح نقاط للاتحادات الوطنية التي تستضيف تصفيات ونهائيات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب نتائج المنتخبات الوطنية والأندية في بطولات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

المصدر: موقع الاتحاد الاسيوي

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