عباس يصدر قرارا بوقف جميع التصريحات حول المصالحة 

العالم - فلسطين

واكد عباس كما نشرت الوكالة الرسمية ان هذا القرار جاء من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الاشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى.

من جهته قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لفتح، ان قرار الرئيس عباس بوقف التصريحات حول موضوع المصالحة الفلسطينية جاء تعبيراً عن الحرص الكبير على إنجاح مسيرة إنهاء الانقسام.

واضاف الجاغوب: في هذا السياق يجب فهم وقف التصريحات التي من شأنها إثارة سوء الفهم وتعكير أجواء المصالحة، وذلك إيماناً من الرئيس ومن خلفه حركة فتح ان استمرار التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادله لن تؤدي سوى إلى تشويه المواقف، وستكون النتيجة الحتمية لها هو سقوط فكرة المصالحة في نظر جماهيرنا التوّاقة لإنجازها، وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ حالة اليأس وفقدان ثقة تلك الجماهير -وهي الحاضنة الطبيعية للوحدة الوطنية- بإمكانية إنهاء هذا الفصل المأساوي من تاريخنا والإنتقال إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحظى بإجماع شعبنا وكافة قواه الوطنية والإسلامية".

المصد: وكالة معا

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