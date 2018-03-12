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بحضور الوفد الامني المصري.. السنوار يدعو الفصائل لاجتماع طارئ

بحضور الوفد الامني المصري.. السنوار يدعو الفصائل لاجتماع طارئ
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "معا" الاخبارية، اليوم الاربعاء، ان قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار دعا الفصائل في قطاع غزة الى اجتماع طارئ في مكتبه الليلة.

العالم - فلسطين

وأفادت نقلا عن مصادر مطلعة ان السنوار دعا الفصائل في القطاع الى اجتماع طارئ الليلة (29/11/2017)، مؤكدة انضمام الوفد الأمني المصري للاجتماع.

واكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة ان الجبهة تلقت دعوة لهذا الاجتماع، بحسب الوكالة.

من جهته قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: ان الحركة لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء وسننشغل بما يحقق مصالح وطموحات شعبنا ،والذي يشهد على إلتزام حركة حماس بكل ما جاء في إتفاقات المصالحة وتقديمها كل ما هو مطلوب وبمرونة عالية جدا هو شعبنا الفلسطيني ونخبه ومكوناته المختلفة".

وكانت حركة حماس قد رفضت قرار مجلس الوزراء الفلسطيني يوم امس الثلاثاء بعودة الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 الى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين الجدد من خلال اليات عمل معينة، واعتبرت القرار مخالفا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

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